Weber à égalité avec Robinson

Shea Weber a réussi deux buts contre les Kings. Il a ainsi rattrapé une légende du Canadien, Larry Robinson, au 19e rang des meilleurs buteurs parmi les défenseurs dans l’histoire de la LNH. Weber compte 208 buts en 942 matchs, comparativement à 208 filets en 1384 matchs pour « Big Bird ».

« Honnêtement, je ne savais pas que j’avais marqué mon 100e but en supériorité numérique et que je venais de rattraper Larry. J’y penserai à mes statistiques à la fin de ma carrière. J’ai encore bien du travail à accomplir avant ça. »

– Shea Weber

Nate Thompson ne se transformera jamais en une machine à marquer des buts. Mais il avait quand même hâte de voir le zéro disparaître dans cette colonne de statistique.

« C’est toujours plaisant de marquer contre son ancienne équipe. Mais, ça fait surtout du bien de compter, enfin, un premier but cette saison. Ce fut tout un jeu de la part de Lehky [Lehkonen]. »

– Nate Thompson

Le CH a marqué trois buts en troisième période contre les Kings. Carey Price se doutait toutefois que les visiteurs étaient pour rebondir après ce mauvais départ.

« Toute équipe qui tire de l’arrière va appliquer plus de pression à un certain moment. Je pense que leur gardien a très bien joué également. On a eu l’occasion de marquer le but assommoir, mais Quicky [Quick] a su résister. »

– Carey Price