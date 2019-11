La défensive au banc des accusés

Les joueurs de la défensive des Alouettes étaient sous le choc après la défaite contre les Eskimos, dimanche.

• À lire aussi: Les Eskimos ont le dessus sur les Alouettes

« C’est très décevant et ça fait mal au cœur, a indiqué le secondeur Hénoc Muamba. On voulait vraiment gagner. On voulait gagner pour nous et pour la ville. Il faut garder la tête haute.

« En tant qu’unité, on a eu la sensation qu’on a laissé tomber notre équipe en première demie. On a raté plusieurs plaqués et on n’a pas été assez efficaces. On donnait de gros morceaux de terrain. On s’est bien battus en deuxième demie, mais on est arrivés à court. »