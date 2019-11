Esclavage à Québec et au Québec: apprendre à vivre en paix avec son passé

Comme historien je m'intéresse à tous volets de notre histoire. Il reste beaucoup à découvrir ou à documenter.

Tout de suite après mon passage dans le «Québec matin» plus tôt aujourd'hui, j'enfilais des vêtements un peu plus chauds pour aller rejoindre mes étudiants dans les rues du Vieux-Québec. En ce dimanche gris, la vielle ville conserve tout son charme sous la neige qui tombe doucement. Un cours à l'extérieur du cégep un dimanche matin? Oui! Et nous avions rendez-vous avec le chanteur de hip-hop et historien Webster.

J’ai rencontré Webster il y a plusieurs années et je n’ai jamais cessé de m’intéresser à l’ensemble de son travail. Si nous nous croisons parfois au micro de certaines émissions, notre sortie dans les rues de Québec est devenue notre rendez-vous annuel.

Vous le connaissez probablement aussi. Artiste très engagé, ses réflexions apportent souvent des nuances importantes à certains enjeux actuels. Sa formation en histoire le sert autant dans la rédaction des textes de ses chansons que dans sa vision du présent. Webster est un commentateur recherché et apprécié qui refuse rarement une discussion ouverte et franche.

Ce matin, nous sommes regroupés porte St-Jean pour discuter de l’esclavage au Québec et à Québec. Nous commençons le circuit pédestre Quebec history X préparé par Webster. Pendant deux heures nous échangerons sur une multitude de personnages et de faits qui démontrent que dès le début de la colonie nous retrouvons ici une présence noire, esclave ou libre. Aux propos de Webster sont intégrés des passages de mes propres cours.

Les étudiants qui sont présents ce matin sont inscrits au cours Histoire des Amériques. Pendant une année complète vous étudions en parallèle l’histoire de l’Amérique centrale et du sud, l’histoire américaine et l’histoire du Québec. Adapter le circuit de Webster en fonction de ma propre séquence pédagogique est d’une grande pertinence dans ce contexte particulier.

Lorsque mes étudiants ont été initiés aux thèmes de l’esclavage, de la discrimination ou de la ségrégation, ils l’ont souvent été en fonction de certains événements de l’histoire des États-Unis. Ils connaissent presque tous et toutes Martin Luther jr, Rosa Parks ou encore la guerre de Sécession. D’autres savent également que la conquête espagnole s’est accompagnée de massacres, d’esclavage et de traite des Noirs. Le malaise est palpable lorsqu’ils constatent que la Nouvelle-France, le Québec et le Canada doivent aussi composer avec des pages peu glorieuses de l’histoire.

Mes étudiants ont-ils des connaissances limitées de leur histoire ou ont-ils eu de mauvais enseignants jusqu’à maintenant? Non. Globalement, nos historiens ont fait peu de cas de la présence d’esclaves sur notre territoire. Il faudra attendre longtemps avant qu’on aborde les sources sous ce seul angle. Notre premier historien national, François-Xavier Garneau, a pratiquement balayé le sujet sous le tapis. Nous rattrapons le temps perdu, mais il y a encore beaucoup à faire.

Il est vrai que l’esclavage fut un phénomène plus limité ici. Pas parce qu’à l’époque on considérait les personnes de couleur comme des égaux, mais bien parce que les besoins n’étaient les pas mêmes qu’au sud de nos frontières. Tout comme les gens du nord des États-Unis ne furent pas moins racistes que les propriétaires de plantations des colonies et des états au sud. Les besoins étaient différents.

La Nouvelle-France, puis la britannique Province of Quebec, utiliseront essentiellement les esclaves comme domestiques. Pour les marchands d’esclaves, la colonie au nord est difficile d’accès et le marché peu lucratif.

J’aimerais vous parler encore longtemps de tout ce volet de notre histoire que nous connaissons peu ou mal. Un volet que des gens comme Webster contribuent à mettre en évidence pour bien faire comprendre que nous n’avons pas échappé ici à des croyances ou à des mouvements qui ont affecté tout le monde occidental ou toute l’Amérique. Si un billet dans un blogue n’est pas une formule porteuse pour développer sur ce sujet, j’espère au moins que cette entrée a titillé votre curiosité.

Il est parfois facile de condamner le voisin ou les voisins pour leurs actions alors que notre propre expérience devrait nous interpeller. J’espère en terminant que vous ne considèrerez pas cette entrée comme moralisatrice. J’ai étudié en histoire parce que je suis passionné par le présent, parce que loin de vivre dans le passé, je crois cependant que celui-ci peut éclairer nos débats contemporains et contribuer au «vivre ensemble» dont il est parfois question dans l’actualité.

Si jamais le circuit pédestre de Webster vous intéresse, c'est ici .