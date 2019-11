Formidable séquence pour David Perron et les Blues

Les Blues de St. Louis ont signé une cinquième victoire en prolongation en moins de deux semaines samedi soir, à Calgary, en défaisant les Flames par la marque de 3 à 2. Encore une fois, c’est David Perron qui a tranché en période de surtemps.

Au cours de cette quinzaine, Perron a secoué les cordages trois fois en prolongation. Il est le premier joueur dans l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH) à réussir l’exploit avant le 20e match de sa formation en saison régulière.

«Je suis vraiment impressionné par l’équipe, et par la manière dont on joue chaque soir. On les gagne tous et c’est formidable», a lancé Perron lors d’une entrevue d’après-match, rapportée par LNH.com.

Cette victoire était effectivement la septième consécutive des champions en titre de la Coupe Stanley.

«On a une chance de gagner à chaque soir, a lancé Ryan O’Reilly, qui a obtenu une mention d’aide sur le but gagnant. L’année dernière est derrière nous. Gagner, c’est le fun et nous trouvons la manière de le faire.»

«On est confiants lorsqu’on arrive dans cette situation (en prolongation), a poursuivi O’Reilly. Quand tu es confiant, tu arrives à saisir les opportunités (...) Et Binnington est incroyable derrière, et il très calme.»

Cette séquence victorieuse des Blues leur a permis de se hisser au sommet de l’Association de l’Ouest, devant les Oilers d’Edmonton. Depuis le début du calendrier régulier, ils présentent une fiche de 12-3-3.

Pour le balayage

Ce gain à Calgary est d’autant plus satisfaisant pour les Blues puisqu’il leur a permis de balayer une série de quatre matchs à l’étranger. C’est la deuxième fois seulement dans l’histoire de l’organisation que les Blues enlèvent une série d’au moins quatre matchs sur les patinoires adverses.

«On était sur la route pendant huit jours et c’était un endroit difficile pour finir le voyage, a lancé le défenseur des Blues Alex Pietrangelo. Mais il n’y a pas d’excuses et on savait qu’on devait trouver une manière de gagner ce soir (samedi). C’est une victoire qui démontre bien le caractère de l’équipe.»

Les Blues tenteront de poursuivre sur leur lancée mardi, à St. Louis, où ils recevront la visite des Coyotes de l’Arizona.