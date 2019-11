«Je ne veux pas dire que Fanny est stupide, mais...»

La traite de personnes est le deuxième crime le plus payant au pays. Bien que plus de pimps et plus de « clients » se retrouvent devant la justice, plus de jeunes filles que jamais se retrouvent encore entre leurs griffes.

« On sent qu’elles sont plus réceptives parce qu’elles le voient ; on décortique les problématiques avec elles ; on pose des questions sur ce que ça fait vivre. On leur donne des outils », dit Martin Pelletier.