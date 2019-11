Le défi des femmes en politique

Selon l’ingénieure, les femmes ont souvent besoin d’être davantage encouragées que les hommes à prendre leur place. « C’était comme une façon de les encourager à venir donner leur opinion, leur dire ‘‘les filles, let’s go, on est capable’’ ».

C’est ce qui explique notamment le recrutement ardu de candidates aux élections. « Je suis le meilleur exemple. Je n’aurais jamais levé la main, on est venu me chercher par deux ou trois fois ».

« On a vraiment la mèche courte lorsque c’est une femme qui peut trébucher », selon Mme Rizqy. C’est certainement ce qui amène les politiciennes à se préparer davantage que leurs collègues masculins dans leurs dossiers respectifs, croit-elle. « Quand il est question de chiffres, on leur en demande plus (aux femmes) », ajoute-t-elle.

« Dans notre caucus, on a deux papas qui ont la garde partagée de leurs enfants et se permettent de manquer des réunions parce qu’ils ont les enfants. Je trouve ça intéressant que les hommes le fassent, je ne suis pas sûre que les femmes le feraient, alors ça, peut-être que tranquillement, ça va légitimer les femmes à prendre cette place qui est tout à fait normale »

« On n’est pas là, non, clairement, on le voit dans les statistiques, le salaire des femmes est plus bas, les conditions des femmes sont plus précaires, il y a encore des choses à faire, clairement. Il faut travailler ensemble pour aller chercher ces derniers acquis-là »