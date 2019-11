Le mur de la CAQ

Cette réforme du PEQ reposait sur la refonte de la liste des domaines d’études répondant aux besoins du marché du travail. Or elle était incroyablement désuète. Des études en service domestique qui n’existent plus ! Des bras ouverts pour la technique équine au détriment d’une maîtrise en génie minier ? C’est impardonnable.

Mais non, Simon Jolin-Barrette veut aller vite. Si vite, qu’il a mal évalué les impacts de sa réforme sur les étudiants et travailleurs déjà ici. Si vite, qu’il a omis de consulter la communauté des affaires ainsi que les collèges et universités. Si vite qu’il a oublié qu’au-delà de la pénurie de soudeurs, mécaniciens et de bouchers, sa réforme doit aussi jeter les bases de l’économie de demain, celle qui va créer les fameux emplois à 50 $ l’heure dont rêve son patron.