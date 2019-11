Le Royal Victoria servira de nouveau de refuge d'urgence

MONTRÉAL | L’ancien hôpital Royal Victoria servira, pour un deuxième hiver consécutif, de refuge de dépannage pour les personnes en situation d’itinérance à Montréal.

«Il y aura des mesures, il y aura certainement des lits à l’hôpital Royal Victoria cette année comme l’année passée», a confirmé la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann.

Le refuge de dépannage ouvrira ses portes dès le 2 décembre, soit un mois et demi plus tôt que l’an dernier.

Au total, plus de 1100 lits seront mis à la disposition des personnes en situation d’itinérance à Montréal, a indiqué Nathalie Goulet, responsable de l’inclusion sociale au comité exécutif de la Ville. D’autres mesures d’«aide hivernale», telles trois navettes et deux haltes-chaleur, seront aussi mises en place.

L’an dernier, l’ancien hôpital avait accueilli 80 lits qui s’ajoutaient aux 957 places d’hébergement d’urgence déjà disponibles.

«L’année passée, ça a été très, très positif, je pense que ça a répondu à des besoins et c’est pour ça qu’on revient cette année avec cette mesure-là», a ajouté la ministre McCann.

«La période la plus critique»

Cette mesure est annoncée alors que l’hiver, la saison la plus difficile pour les itinérants, est à nos portes.

«C'est la période où on a le plus d'incidents et où les gens vont consommer le plus», a spécifié un superviseur de la Mission Old Brewery, Akram Aloulou.

Pleinement conscients du retour de la saison froide, des bénévoles en ont même profité cet après-midi pour distribuer des vêtements et des accessoires en vue de l'hiver.

«On a vraiment un problème de ressources et de financement pour s'assurer qu'on puisse fournir une stabilité résidentielle à long terme pour les itinérants», a affirmé le directeur général de l'Accueil Bonneau, Frédéric Auger.