Les Titans gâchent le retour de Patrick Mahomes

Malgré le retour au jeu de leur quart-arrière vedette Patrick Mahomes, les Chiefs de Kansas City ont baissé pavillon 35 à 32 devant les Titans, dimanche après-midi, au Tennessee.

Le botteur des Chiefs (6-4) Harrison Butker aurait pu envoyer tout le monde en prolongation dans les dernières secondes du match, mais sa tentative de placement a été bloquée par Joshua Kalu.

Moins de trente secondes avant la fin du temps réglementaire, les Titans (5-5) ont pris les devants grâce à une passe de 23 verges de Ryan Tannehill à Adam Humphrises dans la zone des buts. Les favoris de la foule ont aussi pu compter sur l’excellent porteur de ballon Derrick Henry, qui a été époustouflant avec des gains de 188 verges et deux touchés en 23 courses. Il a d’ailleurs trouvé la zone des buts après une course de 68 verges, ce qui représente son quatrième touché de plus de 65 verges depuis 2017. Il s’agit d’un sommet dans la NFL depuis ce moment.

Pour sa part, Mahomes semblait n’avoir gardé aucune séquelle de la blessure qui l’avait contraint à rater les deux derniers matchs des Chiefs.

Le joueur le plus utile de la saison 2018 a amassé 418 verges de gains et trois passes de touché, lui qui a réussi 34 de ses 47 passes tentées. Sa cible favorite a été le receveur de passes Tyreek Hill, qui a attrapé 11 passes pour 157 verges et un majeur.

Les Jets remportent la bataille de New York

À New York, les Jets et les Giants se sont livré un duel excitant et ce sont les athlètes vêtus de vert qui l’ont emporté au compte de 34 à 27.

C’est une course d’une verge pour un majeur de Le’Veon Bell au début du quatrième quart qui a fait la différence. Le quart-arrière Sam Darnold a bien fait, lançant une passe de touché et franchissant la ligne des buts une fois avec le ballon.

La défensive des Jets (2-7) a également inscrit des points quand Sam Ficken a volé le ballon au pivot des Giants (2-8) Daniel Jones et l’a ramené dans la zone payante.

Le quart des perdants a tout de même lancé quatre passes de touché, deux à Darius Slayton et deux à Golden Tate.

Lamar Jackson s’amuse face aux Bengals

À Cincinnati, le pivot des Ravens de Baltimore Lamar Jackson a produit quatre touchés dans une victoire convaincante de 49 à 13 sur les Bengals.

Le joueur de deuxième année a complété 15 de ses 17 passes pour 223 verges et trois majeurs. Il a également couru avec le ballon sept fois pour 65 verges et un touché.

Il s’agissait de la deuxième fois en 2019 où le représentant des Ravens (7-2) trouvait la zone payante au moins quatre fois, lui qui avait amassé cinq touchés lors de son premier match de la saison.

De leur côté, les Bengals (0-9) donnaient un premier départ au pivot Ryan Finley. Il a réussi 53 % de ses passes pour 167 verges et un touché. Il a aussi été victime d’une interception et de deux sacs du quart.

Les Dolphins y prennent goût

Après avoir signé le premier gain de leur saison la semaine dernière, les Dolphins de Miami ont récidivé, dimanche, en l’emportant 16 à 12 contre les Colts à Indianapolis.

Pour ce faire, l’équipe floridienne a pu compter sur sa défensive qui a réalisé trois interceptions et empêché les favoris de la foule de franchir la ligne des buts dans les derniers moments du match.

Le quart-arrière Ryan Fitzpatrick a inscrit l’unique touché des siens dans ce duel, et ce, sur une course de 11 verges au deuxième quart. Le botteur Jason Sanders a amassé neuf points en réussissant ses trois tentatives de placement.

Chez les Colts (5-4), le pivot Brian Hoyer a repéré Jack Doyle sur une verge pour un majeur au quatrième quart et Adam Vinatieri a placé le ballon deux fois entre les tiges.

La semaine prochaine, les Dolphins (2-7) tenteront de poursuivre sur leurs récents succès contre les Bills de Buffalo, tandis que les Colts essayeront de mettre fin à une séquence de deux revers contre les Jaguars de Jacksonville.

Aaron Jones propulse les Packers

À Green Bay, le porteur de ballon Aaron Jones a franchi la ligne des buts à trois reprises et les Packers ont vaincu les Panthers de la Caroline 24 à 16.

Sous une tempête de neige, l’athlète de 24 ans a couru avec le ballon 13 fois pour des gains de 93 verges. Son coéquipier Jamaal Williams a aussi réalisé 13 courses, amassant 63 verges. Jones a cependant été préféré dans la zone rouge et il n’a pas déçu son entraîneur. Il s’agissait d’ailleurs de la deuxième fois en 2019 que le demi offensif des Packers (8-2) inscrivait au moins trois majeurs dans un même match.

Du côté des Panthers (5-4), le porteur de ballon Christian McCaffrey a poursuivi son étincelante campagne avec 108 verges de gains et un touché en 20 courses. Il a cependant été incapable de franchir la verge qui le séparait de la zone payante dans les dernières secondes de la rencontre.

Trois de suite pour les Steelers

À Pittsburgh, la défensive des Steelers n’a permis qu’un placement et l’équipe de la Pennsylvanie a battu les Rams de Los Angeles 17 à 12, signant ainsi un troisième gain consécutif.

L’unité de John Keith Butler a même inscrit un touché, quand Minkah Fitzpatrick a récupéré un ballon échappé et l’a ramené sur une distance de 43 verges. Il s’agissait de son deuxième majeur en autant de parties.

Le quart-arrière des Steelers (5-4) Mason Rudolph a lancé une passe de touché et complété 22 de ses 38 tentatives de passes pour 242 verges.

À l’exception d’un botté de trois points de Greg Zuerlein, le reste des points des Rams (5-4) ont été amassés par la défensive, elle qui a inscrit un majeur et un touché de sûreté.