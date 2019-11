Manteaux 2019: couleurs, textures et fantaisie

Évolution de l’an dernier, le manteau incarne de plus en plus son double rôle de protection et de pièce tendance à part entière. Les créateurs et les marques continuent de s’amuser avec les volumes, taillant au passage des matières duveteuses dans une myriade de couleurs ou dénichant dans les manufactures textiles des matières synthétiques rappelant de soyeux pelages.

Photo courtoisie