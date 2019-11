Mathieu Dufour à guichets fermés

Jeune humoriste de 24 ans et inconnu du grand public, Mathieu Dufour a de nombreux adeptes. Assez, en tout cas, pour remplir deux fois le Club Soda et le Capitole de Québec avec des billets qui se sont envolés en un clin d’œil.

La vedette Instagram, diplômé de l’École nationale de l’humour, se produira à guichets fermés les 5 et 12 décembre à Montréal et le 7 février 2020 à Québec.

« Je sais que les gens sont là et qu’ils se déplacent pour venir à mes spectacles, mais ça, ça m’a vraiment pris par surprise », a-t-il lancé, lors d’un entretien.

Les 500 billets mis en vente pour la représentation du 5 décembre au Club Soda se sont vendus en trois heures et ceux pour le spectacle ajouté du 12 décembre se sont envolés aussi rapidement. Les 1000 billets du Capitole ont trouvé preneur en quatre heures.

Originaire de Jonquière Mathieu Dufour a 42 000 abonnés qui le suivent sur Instagram.

« Je suis un petit fou et un bon vivant qui fait plein de choses sur des coups de tête à qui il arrive toutes sortes d’anecdotes. Je raconte ça et je surfe là-dessus. Je veux divertir et mettre des sourires dans la face de plus de monde possible », a-t-il mentionné.

Après avoir complété le programme Arts et technologies des médias au Cégep de Jonquière, Mathieu Dufour s’est inscrit à l’École nationale de l’humour.

À son rythme

À sa dernière session, il doit présenter un numéro. Son texte est prêt. La veille, lors d’une virée improvisée avec des amis, il participe, sur un coup de tête, aux auditions du club de danseurs du 281. « C’était des niaiseries. Le lendemain, j’ai décidé de scraper tout ce que j’avais écrit et de raconter ce qui m’était arrivé au 281 », a-t-il fait savoir.

Mathieu Dufour venait de trouver sa voie dans l’improvisation.

« Je ne veux pas faire comme les autres humoristes et suivre le canevas établi avec l’écriture d’un spectacle durant deux ans et une tournée de 200 représentations. J’ai envie de faire des spectacles épisodiques. Je fonctionne vraiment avec des stunts », a-t-il dit.

Des rêves plein la tête

Le jeune homme gagne, depuis un an, sa vie de cette façon. On peut le voir dans les capsules web hebdomadaires de l’Open-mic de..., qu’il réalise et où il a carte blanche, et dans la première saison de la web-série Colocs ! sur Noovo.ca.

« Je n’ai pas de plan de carrière établi. J’aimerais faire de la radio et j’aimerais, un jour, avoir mon talk-show à la télé. Je ne sais pas quand et par quel moyen, mais je sais qu’il y a des trucs qui vont arriver », a-t-il lancé, précisant qu’il avait beaucoup de rêves dans sa tête.

La vente rapide des billets pour ses deux spectacles du Club Soda a amené certaines offres sur la table de Mathieu Dufour.