Offrir une porte de sortie

La traite de personnes est le deuxième crime le plus payant au pays. Bien que plus de pimps et plus de « clients » se retrouvent devant la justice, plus de jeunes filles que jamais se retrouvent encore entre leurs griffes.

Sortir une victime des griffes d’un proxénète n’est pas une mince tâche. Deux policières sillonnent donc de nuit des bars de danseuses et salons de massage afin de tendre la main aux jeunes femmes qui pourraient y travailler contre leur gré.