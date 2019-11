Photos souvenirs: Luc Dionne

Omertà

Au printemps 1996, Luc Dionne donnait une entrevue au Journal de Montréal derrière les barreaux, pour parler de la série Omertà, la loi du silence qui était présentée à Radio-Canada. Les aventures de l’enquêteur Pierre Gauthier (Michel Côté) de l’escouade de lutte au crime organisé de la Sûreté nationale n’étaient que le début de la grande aventure télévisuelle de l’auteur.

Après la politique

Il y a près de 25 ans, en décembre 1996, Luc Dionne présentait le livre de la télésérie Omertà, alors qu’il poursuivait l’écriture de la suite très attendue. L’auteur de 36 ans avait alors le vent dans les voiles. Ancien attaché politique du député libéral Jean-Yves Théorêt de 1985 à 1989, il s’inspirait du milieu de la mafia montréalaise, mais aussi de son expérience en politique.

Premier prix

À l’automne 1998, l’auteur remportait un prix Gémeaux pour les textes de Omertà II (photo). Des années plus tard, en 2011, il scénarisait et réalisait le film Omertà, entouré d’une pléiade de gros noms, dont René Angélil, film qui remporta le Guichet d’or de Téléfilm Canada pour les meilleures recettes au guichet. Le prix étant accompagné d’une bourse de 20 000 $ pour le scénariste et le réalisateur, Luc Dionne obtiendra les deux !

Son ami Guy

Au début des années 2000, l’ex-enquêteur qui luttait contre les groupes criminels, dont les Hells Angels, Guy Ouellette, nouvellement retraité de la Sûreté du Québec, conseillait Luc Dionne pour l’écriture de la série Le dernier chapitre, racontant l’histoire d’une bande de motards. Les deux hommes sont amis depuis plus de 30 ans. Dionne a d’ailleurs pris la défense du député de Chomedey, Laval, quand il a été arrêté par l’UPAC en 2017, puis relâché.

Derrière... l’ordinateur

En 2003, le second volet de la série Le dernier chapitre qui mettait en vedette Roy Dupuis et Macha Grenon, battait son plein. L’année suivante, Luc Dionne se lançait dans l’aventure du tournage du drame biographique Aurore. L’auteur s’installera trois fois en carrière derrière la caméra (Omertà, Aurore, L’enfant prodige), mais il reviendra toujours derrière son ordinateur pour écrire les intrigues qui fascinent des milliers de téléspectateurs.

► Luc Dionne est l’auteur de la série District 31 qui captive des milliers de téléspectateurs depuis sa mise en onde en 2016, avec ses attachants policiers dirigés par le commandant Daniel Chiasson (Gildor Roy).

► La série présentée à Radio-Canada du lundi au jeudi à 19 h attire en direct une moyenne de 1,4 million de téléspectateurs. District 31 est produite par Aetios Productions, de Fabienne Larouche et Michel Trudeau.

► Luc Dionne a aussi écrit les séries Omertà, Tag (avec Johanne Arseneau), Le dernier chapitre, Bunker le cirque, Blue Moon, ainsi que les scénarios des films Omertà, Monica la mitraille, Aurore et L’enfant prodige.