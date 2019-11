5 films et séries riches en émotions dont vous parlerez à tout le monde

En collaboration avec

La routine peut parfois se faire monotone. Heureusement, de nombreuses productions nous font vivre des émotions fortes qui nous permettent de nourrir notre besoin d’adrénaline.

Pour ce faire, on se tourne vers la vidéo sur demande par abonnement (VSDA). Club illico rassemble un catalogue impressionnant de productions québécoises exclusives, de longs-métrages renversants et de séries télé passionnantes. Du nouveau contenu est ajouté à la plateforme chaque semaine – et il est en français!

Voici une sélection de films et séries disponibles sur la plateforme de visionnement à visionner pour vivre des sensations fortes. À vos écrans!

Le livre perdu des sortilèges, saison 1 (2018)

Série fantastique - Mise en ligne le 7 novembre

Dana Bishop est historienne... et sorcière refoulée. Lorsqu’elle découvre un manuscrit ensorcelé, elle se voit dans l’obligation de renouer avec son côté magique pour protéger ses consoeurs. Aidée par un vampire qui devrait être son ennemi juré, Dana affrontera de nombreuses créatures surnaturelles tout au long de son périple.

Comme beaucoup de séries fantastiques du genre, Le livre perdu des sortilèges est adapté d’un roman anglais à succès. Son auteure, Deborah Harkness, est elle-même historienne. Serait-elle aussi un peu sorcière?

Forcé à l’exil (2019)

Reportage - Mise en ligne le 21 novembre

Les reportages du Bureau d’enquête font couler beaucoup d’encre ces temps-ci, et on comprend pourquoi. Dans ce reportage, Félix Séguin, journaliste, dressera un portrait sombre de la vie de Michael Lechasseur, devenu agent double à 14 ans pour l’organisation des Hells Angels. Entre son implication dans le trafic de drogue, les nombreux allez-retour entre Montréal et Toronto et son travail d’informateur de la police, Michael se retrouve rapidement dans l’eau chaude. Un récit rocambolesque et nuancé à voir absolument.

Pennyworth, (V.F.) saison 1(2019)

Série policière - Mise en ligne le 21 novembre

Si vous êtes familier avec l’univers de Batman, vous jubilerez devant cette série qui présente la vie d’Alfred Pennyworth, futur majordome du superhéros chauve-souris. Dans le Londres fantasmé des années 1960, le protagoniste est espion au service des forces spéciales britanniques. Malheureux, il quittera son poste afin de fonder sa propre compagnie de sécurité. De fil en aiguille, il fera la rencontre du milliardaire Thomas Wayne, père du futur Bruce Wayne.

L’étranger (2017)

Drame - Mise en ligne le 21 novembre

Cette co-production sino-américaine met en vedette l’inoubliable Jackie Chan dans le rôle d’un propriétaire de restaurant en quête de vengeance. Lorsque sa fille est tuée par des terroristes irlandais, l’immigré part à la recherche des criminels... et de précieux indices le menant jusqu’à eux. Mais attention - ici, Jackie Chan se détache de son cliché de maître du kung-fu. L’acteur a du être vieilli par le maquillage pour mieux camper son personnage de Quan, un rôle qu’il souhaitait différent de ceux qu’il épouse habituellement.

Alex Harvey : Le dernier droit (2019)

Documentaire - Mise en ligne le 14 novembre

En 2019, le fondeur Alex Harvey a mis un terme à sa carrière d’athlète. Depuis ses débuts en 2005, ce professionnel du ski de fond a raflé les médailles des championnats et des épreuves partout où il posait ses valises. Ce documentaire exclusif de Club illico suit les derniers mois de la carrière de cette véritable vedette québécoise des sports d’hiver. Stress, amertume, fierté... le film riche en émotions donne à voir le côté humain derrière les performances légendaires d’Alex Harvey.

