Alerte Amber: une finale hautement émotive

MONTRÉAL – La finale d’Alerte Amber sera déjà diffusée lundi prochain, le 18 novembre, à TVA. Vincent Leclerc, interprète de Jonathan Charbonneau, le père éploré par la disparition de ses deux garçons dans la série, promet une conclusion qui en bouleversera plusieurs.

«C’est extrêmement émotif. J’en parle, et j’ai le frisson. Il y a des scènes qu’on a lues trois mois avant de les tourner, et dont on s’est dit: “Celles-là, on ne les répète pas. On les met là, et on va les faire seulement au tournage”. Pour l’une d’elles, le réalisateur [Stéphan Beaudoin] ne voulait même pas que Madeleine [Péloquin, qui incarne Valérie, la mère] et moi, on repasse le texte ensemble. Les derniers épisodes sont solides!», a laissé planer l’acteur, qui assistait lundi à la première du film Sympathie pour le diable, à l’Impérial, dans le cadre du festival CINEMANIA.

Vincent Leclerc: le rôle qu’il attendait après Séraphin

Photo Journal de Montréal, Chantal Poirier

MONTRÉAL – Vincent Leclerc se dit non seulement ravi de l’accueil populaire réservé à Alerte Amber et des cotes d’écoute engrangées par la série, mais juge de surcroît que son rôle de Jonathan Charbonneau lui permet d’effectuer une coupure nécessaire d’avec son autre personnage marquant, un certain Séraphin Poudrier des Pays d’en haut.

«Je suis vraiment ravi, au niveau personnel, d’avoir un après-Séraphin. C’est le fun. C’est la série que j’attendais après Les pays d’en haut. Que j’espérais, en fait, et qui est arrivée pendant», a glissé le comédien, rencontré sur le tapis rouge de la première de Sympathie pour le diable, lundi.

Vincent Leclerc tournera d’ailleurs en mai et juin prochains la sixième et dernière saison des Pays d’en haut.

«Ça fait deux ans qu’on dit que c’est la dernière, et ça sera vraiment la dernière!», a-t-il précisé en riant.