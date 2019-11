Suicide: il faut «valoriser la demande d'aide», affirme une intervenante

Cette fin de semaine, un homme de l'Abitibi-Témiscamingue a annoncé son suicide sur Facebook, tout juste avant de passer à l’acte. Sa publication a été partagée 19 000 fois.

Brigitte Laliberté, directrice du Centre de prévention du suicide de Rouyn-Noranda, a parlé de l’effet de «contagion» que peut avoir l’annonce d’un suicide sur les réseaux sociaux tout en rappelant l’importance de «valoriser la demande d’aide».

«Ça pourrait avoir un effet de contagion important. Nous, ce qu’on a demandé aux gens en fin de semaine comme réaction, c’est bien sûr d’effacer leurs partages pour ne pas nuire, mettons, à quelqu’un qui n’irait pas bien qui vivrait également une détresse. On demandait aux gens aussi de valoriser la demande d’aide», a mentionné Mme Laliberté à l’émission Franchement dit à QUB radio, lundi.

ÉCOUTEZ l’entrevue de Brigitte Laliberté, sur QUB radio:

La directrice du Centre de prévention du suicide de Rouyn-Noranda a rappelé à l’animateur Jonathan Trudeau que le suicide est une «solution permanente à un problème temporaire».

«Quelqu’un qui vit une détresse, souvent, la personne ne raisonnera plus comme nous autres. La personne est tellement prise émotionnellement qu’elle n’est plus dans le rationnel et de voir tout d’un coup un message comme ça, ça vient confirmer que peut-être que le suicide peut être une option alors que c’est tout à fait l’inverse. Faut dire aux gens que non ce n’est pas une option, c’est une solution permanente à un problème temporaire.»

«Ce qu’il ne faut pas oublier, c’est que quelqu’un qui pose un geste de suicide, il n’y a personne de coupable de ça. La seule personne responsable, en d’autres mots, c’est la personne elle-même qui a commis son geste. Et ce n’est pas parce qu’elle a fait un choix, c’est parce qu’elle avait une absence de choix», a-t-elle ajouté.

Si vous avez besoin d’aide

Ligne québécoise de prévention du suicide

www.aqps.info

1 866 APPELLE (277-3553)

Jeunesse, J’écoute

www.jeunessejecoute.ca

1 800 668-6868

Tel-jeunes

www.teljeunes.com

1 800 263-2266