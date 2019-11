Au secours!

Au nom d’un féminisme débraillé et disjoncté, rien ne nous sera épargné.

Ainsi la présidente de la Fédération des femmes du Québec (FFQ), Gabrielle Bouchard, ne reculant devant aucun déguisement selon le principe que personne ne doit dire aux femmes comment s’habiller, appelle-t-elle les femmes à porter demain non seulement un coton ouaté, qu’elle trouve cute, mais un voile par solidarité. Mais avec qui, grands dieux ?

Porter le voile pour protester contre l’« ignoble » loi 21 sur la laïcité ne fera certainement pas avancer la cause de l’égalité entre hommes et femmes.

La FFQ ne représente plus, et ce depuis des années, les femmes du Québec. Cette fédération de surface ne regroupe que des membres dont on peut dire qu’elles caricaturent la réalité féminine empêtrée qu’elle est dans des culs-de-sac idéologiques.