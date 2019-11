ComediHa! remet ses prix annuels

C’est la première fois de l’histoire de la télévision au Québec que deux femmes produisent et réalisent les avant-matchs et entractes des Canadiens, grâce à l’initiative de Louis-Philippe Neveu et Martin Larocque de TVA Sports. Sur la photo, on voit des membres de l’équipe de la Super soirée Pepsi à TVA Sports, Louis Jean, Marie-Soleil Desjardins, productrice, Michel Bergeron et Mélanie Leclerc, réalisatrice.