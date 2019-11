Des cours pour «punir» les clients

Pour aider à contrer le fléau de l’exploitation sexuelle, la police de Longueuil songe à mettre sur pied un programme de type « John School » qui vise à éduquer les clients plutôt qu’à les accuser.

« On a de l’intérêt, confirme le directeur du Service de police de l’Agglomération de Longueuil (SPAL), Fady Dagher. Depuis 2015, on surveille ce qui se fait ailleurs au Canada. Maintenant, on aimerait explorer la possibilité d’implanter le John School ici. »

Plus de 100 villes en Amérique offrent cette alternative à la justice pour le client qui en est à sa première offense. Au pays, l’Ontario, le Manitoba, l’Alberta et la Colombie-Britannique offrent le John School.

En échange, aucune accusation ne serait portée contre lui. Il éviterait ainsi un dossier criminel et, plus important encore pour plusieurs, son geste ne serait pas révélé à son entourage en étant inscrit dans les registres publics.

On lui présente aussi des conférences sur la dure réalité du commerce du sexe, sur les infections transmises sexuellement et les ressources disponibles.

« Cela fait 10 ans qu’on travaille sur les aspects répressif et préventif. On doit continuer, mais il faut aussi innover », dit le directeur qui souhaite entamer prochainement des discussions avec des partenaires à ce sujet.

♦ Depuis 2014 au Canada, la loi C-36 criminalise l’achat, et non la vente, de services sexuels. Pour l’achat des services auprès d’une mineure, la peine minimale est de six mois de prison, et pour un adulte, une amende de 500 $.