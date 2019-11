Jour du Souvenir souligné au Canada

Des cérémonies avaient lieu partout au pays lundi en l’honneur des anciens combattants en ce jour du Souvenir.

À Ottawa, le premier ministre Justin Trudeau ainsi que la gouverneure générale du Canada, Julie Payette, participeront à 11h à une cérémonie au Monument commémoratif de guerre du Canada.

«Nous rendons hommage aux courageux militaires canadiens qui ont servi notre pays tout au long de notre histoire. Ils ont défendu la démocratie, ils ont fait avancer la paix et ils ont protégé la liberté d’innombrables personnes au Canada et à travers le monde», a affirmé Justin Trudeau dans une déclaration publiée avant l’événement.

«Le jour du Souvenir a eu lieu pour la première fois en 1919, pour souligner le premier anniversaire de l’armistice qui a mis fin à la Première Guerre mondiale. Un siècle plus tard, nos anciens combattants et ceux qui sont tombés au combat ont notre plus grand respect et toute notre admiration. Nous avons une dette de reconnaissance immense envers ces Canadiens courageux et leurs familles», a-t-il ajouté.

En plus de dignitaires, des vétérans de la Deuxième Guerre mondiale et d’autres conflits participeront à la cérémonie.