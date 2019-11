Le métro ou le Centre Bell?

J’imagine que le directeur général Marc Bergevin et son entraîneur, Claude Julien, ont tenu quelques conversations relativement au statut du joueur américain. Laval ou le Centre Bell.

On en est là.

Si Poehling avait attiré l’attention des entraîneurs et des amateurs, on ne s’inquiéterait pas sur son statut avec le Canadien. Ou tout au moins, les décideurs ne se retrouveraient pas dans une situation où il faudra bien réinsérer KK au sein de la formation. D’autre part, Poehling n’appartient-il pas à l’avenir de l’organisation et ne lui avait-on pas promis qu’il rejoindrait la troupe après un court séjour à Laval en début de saison ?