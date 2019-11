Michael Bloomberg à contre-courant: convaincre les démocrates avant de s'attaquer à Donald Trump

La candidature de Michael Bloomberg n'est pas encore officielle, mais on en discute déjà beaucoup dans les médias. Connu, expérimenté et riche, il pourrait séduire un électorat plus au centre. Avant d'envisager une lutte contre l'actuel président, il faudra cependant voir comment Bloomberg tire son épingle du jeu alors que le Parti démocrate est tiré vers la gauche. Un premier sondage indique que la pente est raide pour l'ancien maire de New York.

Dès que j’ai lu que Michael Bloomberg entreprenait les premières démarches pour joindre la course à l’investiture, je me suis dit que son arrivée ne représentait pas une bonne nouvelle pour le Parti démocrate. Dirigeants et stratèges misent depuis le début sur Joe Biden pour les mener à la victoire.

Déjà, les succès de Warren et Sanders les inquiètent parce que les deux candidats profitent d’appuis très importants chez les progressistes. Il est clair que la formation est forte dans des régions et des États qui favorisent un programme plus progressiste. Vous savez peut-être déjà que cette poussée progressiste est difficile à jauger dans les États pivots qui feront la différence en 2020.

Si Biden devance actuellement Donald Trump dans les coups de sonde réalisés dans ces mêmes «swing states», ses appuis au sein des électeurs démocrates diminuent depuis des semaines et il accuse un retard significatif dans sa récolte de contributions financières.

La société privée spécialisée dans les technologies et les médias Morning Consult publiait les résultats du premier sondage dans lequel figurait le nom de Michael Bloomberg. Les résultats laissent songeurs, autant pour Bloomberg que pour les autres candidats. Ce n’est qu’un premier sondage, mais déjà certaines informations doivent être considérées.

Le fondateur de Bloomberg L.P. termine au sixième rang, tout juste après Kamala Harris. Il obtient 4% des appuis. Si ce sondage indique qu’il devancerait Donald Trump par une marge intéressante, il précise aussi que 25% des électeurs démocrates ont une opinion défavorable de l’ancien maire. Sur ce dernier point, sa performance est la pire de tous les candidats dominants.

Morning Consult

Ce premier sondage n’est pas déterminant et on l’aura peut-être oublié dans quelques jours ou quelques semaines, mais il faut noter au moins un chose. Malgré l’arrivée potentielle de Michael Bloomberg, le Parti démocrate n’obtient pas plus d’indicateurs pour trancher entre les candidats.

Biden et Bloomberg sont perçus comme des choix plus sûrs pour une victoire en 2020, mais ce sont Warren et Sanders qui ont actuellement la cote. Vous allez dans quelle direction maintenant? Les électeurs des primaires et des caucus décideront, mais les dirigeants et les stratèges de la formation politique ne resteront pas les bras croisés.

En 2016, de nombreux partisans de Bernie ont reproché à la machine démocrate de favoriser Hillary aux dépens du vieux sénateur du Vermont et certains ont préféré demeurer à la maison le jour de l’élection présidentielle. Un scénario qui pourrait se répéter en 2020?

Le lien pour le sondage de Morning Consult ici.

N. B. La caricature est de Bart van Leeuwen. Pour d'autres dessins du même caricaturiste, le lien vers son site.