«Sentences bonbons» aux pimps

Une des solutions pour éradiquer l’exploitation sexuelle des jeunes femmes serait d’envoyer les proxénètes derrière les barreaux plus longtemps, insistent des experts.

« Lorsqu’on entend parler de peines de cinq ou sept ans, on se dit : “quelle chance !” En ce moment, on voit plus des sentences de trois ans environ », déplore la criminologue Maria Mourani.