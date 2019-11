Un vétéran invite ses frères d’armes à demander de l’aide

« Je [pratiquais] un métier où il fallait toujours cacher ses douleurs, avoir l’air du meilleur, être tough. C’est sûr que j’avais peur de me faire juger par mes pairs », a confié Jonathan Wade au Journal.

Quelques années plus tard, il a été diagnostiqué du trouble de stress post-traumatique relié à ce qu’il a vu là-bas. Aujourd’hui, même s’il vit mieux depuis qu’il consulte des spécialistes, des séquelles persistent.

« Il m’arrive encore de paniquer quand je conduis et que je vois un déchet dans la rue. Je ne peux pas non plus aller au Walmart un dimanche après-midi pluvieux, parce qu’il y a trop de monde », a expliqué l’homme qui fait actuellement son baccalauréat en études multidisciplinaires à l’Université Laval.