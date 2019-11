Une sortie de route fatale après la fête d’une amie

Jasmine Charette, infirmière à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, a perdu la vie aux côtés de Stéphanie Tanguay, dont l’anniversaire avait été souligné plus tôt en soirée. Cette dernière qui conduisait l’auto a été gravement blessée.

M me Parsons s’était d’ailleurs présentée au souper entre amis, mais elle est partie tôt. L’hypothèse de la Sûreté du Québec que l’alcool pourrait être en cause la fait passer par toute une gamme d’émotion, mais elle se garde de condamner la conductrice.

« Ni l’une ni l’autre n’a embarqué dans l’auto en se disant “ce soir, on va mourir” », relativise-t-elle, en indiquant qu’une « mauvaise décision » a possiblement été prise.

« Ça nous a vraiment touchés. On écoutait la télé hier [samedi], et on avait de la peine », souligne sa voisine, Véronique Vaudry Lamarche, une technologue en imagerie médicale qui ne travaille pas au même hôpital.