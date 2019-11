5 manteaux de marques québecoises à découvrir

La métropole est déjà recouverte de son premier tapis blanc de l’hiver. La saison froide a donc bel et bien débuté et qui dit temps hivernaux, dit aussi manteaux plus chauds! Au Québec, plusieurs entreprises de l’industrie de la mode se préoccupent des températures rigoureuses et cette année, elles montrent leur savoir-faire en matière de vêtements extérieurs.

Question de vous garder au chaud, voici donc cinq manteaux de marques québécoises à découvrir.

1. Audvik et ses manteaux responsables et tendances

Photo courtoisie

L’entreprise québécoise Audvik, fait peau neuve, tout en recyclant! En effet, pour la toute première fois au Canada, elle dévoile une toute nouvelle matière textile conçue grâce à des filets de pêche récupérés dans l’océan. Ainsi, la nouvelle collection de manteaux écoresponsables FOSFO est conçue à partir de tissus à cent pour cent recyclés. D’ailleurs, la couleur pimpante des manteaux nous fait oublier les temps plus temps plus gris, rajeunit la marque et nous donne le goût d’aborder l’hiver avec style! Côté pratico-pratique, la griffe Audvik est aussi reconnue pour les sports d’hiver, supportant les grands froids, allant jusqu’à -30 degrés Celsius. Il est respirant et cent pour cent imperméable. *Disponible à la boutique Sports Experts à partir de 350$

2. Noize et ses manteaux 100% végétaliens

Photo courtoisie

La griffe montréalaise NOIZE fait encore un tabac, cette année! En effet, pour les fashionistas qui bannissent la cruauté envers les animaux et l’utilisation de la fourrure et du duvet, NOIZE est fait pour vous. Cette saison, NOIZE suit les grandes lignes des tendances : néons forts, métalliques martiens, pastels lumineux, tons de terre, manteaux matelassés et ceux en peluche, jusqu’aux matériaux sophistiqués et fausses fourrures luxueuses. On ne jure ainsi que par des matériaux végétaliens, comme la fausse laine, le cuir végane, le sherpa végétalien et la fausse fourrure. J’adore que les prix soient doux pour le portefeuille et que plusieurs modèles soient conçus pour les tailles plus et les enfants. Coup de cœur pour le style Carla et son fini lustré noir, qui fera tourner toutes les têtes! * Disponibles chez La Baie et en ligne www.noizeoriginal.ca – à partir de 190$

3. Kanuk et ses manteaux plus tendances que jamais (même dans les froids extrêmes)

Photo courtoisie

Depuis les dernières années, la compagnie québécoises Kanuk se renouvelle. Laissant derrière les modèles classiques, mais ô combien efficaces, la griffe présente des modèles hyper tendances, mais toujours aussi chauds et confortables. Dans la nouvelle collection, on retrouve les fameuses parkas et aussi les populaires doudounes. On adopte cette saison également, les finis lustrés et les couleurs osées comme le prune, marine, sarcelle et le blanc. De plus, pour combattre les grands froids, Kanuk utilise le duvet de canards blancs matures d’élevage, élevés en liberté au sein de petites collectivités canadiennes. *Disponible dans les boutiques Kanuk ou en ligne www.kanuk.com - à partir de 675,00$

4. Vallier est la nouvelle marque du streetstyle montréalais

Photo courtoisie

J’ai dernièrement fait la découverte de la nouvelle marque montréalaise Vallier, qui plaira à bon nombre de citadins de la ville. En effet, la collection automne-hiver, propose plusieurs morceaux pensés pour résister à la saison hivernale. Des vêtements aux manteaux, chaque détail des pièces répond à un besoin. On craque pour le look minimaliste et la coupe raffinée des manteaux, qui sont d’ailleurs isolés en duvet d’oie 800 certifié Responsible Down Standard. En outre, la collection présente quatre couleurs principales: le noir, le marine, le vert Brunswick et le gris chiné. Pour les hommes, coup de cœur pour le modèle urbain Parka Outremont en duvet ultra-chaud. *Disponible en ligne www.altitude-sports.com ou dans les boutiques C’est beau - à partir de 419, 99 $

5. Des sacs à mains aux manteaux avec m0851

Photo courtoisie

L’atelier m0851 est une griffe que j’affectionne particulièrement pour ses sacs à main et ses manteaux de cuir de luxe. J’ignorais cependant que la marque artisanale avait lancé une collection de manteaux matelassés et des parkas imperméables, fabriqués de matière exclusive Talmigo tissée de coton teinte et finie en Italie, qui s’adaptent aux différentes conditions météorologiques. Complétez votre look de la reine des neiges, avec les accessoires de top qualités comme la tuque de tricot épais ou encore une paire de gant en cuir. *Disponible en boutique au 1181 Rue Sainte-Catherine Ouest ou en ligne www.m0851.com - à partir de 345$