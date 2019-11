5 nouveaux métiers issus de la réalité virtuelle

Catherine Courchesne - 37e AVENUE

La popularité grandissante de technologies telles que la réalité virtuelle encourage l’émergence de nouveaux métiers. Quels sont-ils ?

La réalité virtuelle (RV) est une technologie répliquant un environnement réel ou imaginaire dans lequel les utilisateurs peuvent interagir (en manipulant des objets, par exemple). Les environnements RV sont conçus sur ordinateur à l’aide de logiciels spécialisés. Cela dit, il ne faut pas confondre la réalité virtuelle avec la réalité augmentée (RA) qui, elle, superpose des éléments virtuels à un environnement bien réel.

De nos jours, la RV se démocratise et les entreprises n’hésitent pas à l’utiliser pour simuler un nouveau produit ou changer leur façon de créer, de concevoir, de former... Par conséquent, de nouveaux métiers voient le jour. En voici quelques-uns.

Designer d’environnements immersifs

Le designer d’environnements immersifs invente de nouvelles expériences utilisateurs, et ce, en mélangeant RV et RA. Véritable créateur, il peut tout aussi bien mettre au point une pente de ski virtuelle qu’un nouvel espace de réunion. Bref, grâce à son imagination et à ses habiletés, n’importe quel univers peut devenir réalité (virtuelle) !

Développeur multimédia

Un développeur multimédia construit des applications en RV grâce à un assemblage de textes, de vidéos, d’images et de sons. Il participe autant à l’analyse des scénarios des applications qu’à leur mise en œuvre technique (succession des écrans, mode de navigation, codes informatiques, bases de données, animations Internet, etc.). Il a de plus cette responsabilité très importante : s’assurer de la convivialité des applications pour les utilisateurs.

Ingénieur en réalité virtuelle

L’ingénieur en RV est qualifié en informatique et en machines complexes. Il a pour tâche principale de créer des systèmes de simulation ainsi que des interfaces personne-machine requérant des casques de vision stéréoscopique et des capteurs de mouvements. Son expertise est recherchée dans plusieurs domaines tels que les transports ferroviaires et routiers, l’aéronautique, la robotique et les jeux vidéo.

Gestionnaire BIM

L’expert de la modélisation des informations du bâtiment (Building Information Modeling ou BIM) met en place le plan des projets en RV, de même que les étapes de leur réalisation. Pour ce faire, il s’informe des spécificités de chaque projet et coordonne les divers acteurs impliqués. Ayant une excellente connaissance des mécanismes de construction virtuelle, il assemble les maquettes numériques. Il travaille également en étroite collaboration avec le directeur technique des projets.

Technologue créatif

Le technologue créatif porte plusieurs chapeaux : codeur, informaticien, concepteur, testeur, professionnel du web et du marketing... Cet heureux mélange fait qu’il participe au développement d’expériences immersives pour les entreprises qui cherchent à offrir du contenu innovant aux consommateurs. En raison de cette responsabilité, le technologue créatif se tient toujours au courant des dernières technologies.

À noter : la réalité virtuelle n’a pas fait que créer de nouveaux métiers, elle influence également des domaines déjà existants, tels que l’architecture, le journalisme et le graphisme. Il semble donc de plus en plus évident qu’avoir des compétences en RV est un atout considérable sur le marché du travail !