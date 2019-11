Benoît McGinnis deviendra «Hedwig et le Pouce en furie»

MONTRÉAL – Le metteur en scène René Richard Cyr proposera en mai prochain son adaptation de la pièce de théâtre musical «Hedwig and the Angry Inch», qui deviendra «Hedwig et le Pouce en furie», et a fait appel à l’un de ses acteurs fétiches, Benoît McGinnis, pour incarner le rôle-titre de la production.

McGinnis a collaboré à la traduction et la transposition pour le Québec de l’œuvre, originalement signée par le créateur américain John Cameron Mitchell, dont les musiques sont le legs du compositeur Stephen Trask.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

«Hedwig and the Angry Inch» a déjà remporté plusieurs prix prestigieux ; présentée pour la première fois sur Broadway avec Neil Patrick Harris en 2014, la comédie musicale a aussi fait l’objet d’un film en 2001.

«Hedwig et le Pouce en furie», c’est l’histoire de la chanteuse allemande Hedwig, personnifiée par un homme, qui raconte à travers le rock’n roll les tumultes amoureux qui l’ont menée de Berlin Est à Junction City au Kansas. Ni transgenre, ni drag queen, la dame à perruque et aux talons métalliques est à la tête du groupe Le Pouce en Furie, baptisé ainsi en l’honneur de son organe génital, fruit d’une opération de changement de sexe ratée. Elle compte sur le soutien de son fidèle choriste et mari, Yitzhak (interprété ici par Élisabeth Gauthier Pelletier), dans ses virées rock’n roll.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Quatre musiciens, sous la direction d’Andre Papanicolaou se joindront au duo principal d’acteurs de «Hedwig et le Pouce en furie».

La pièce «glam rock», une production de La Maison Fauve, sera présentée à l’Astral, à Montréal, du 14 au 23 mai 2020, et se promènera ensuite en tournée au Québec à compter de janvier 2021. Les billets seront en vente ce mercredi, 13 novembre, à midi, au ticketmaster.ca ou au 1(855)79 0-1245.