CV créatif : guide des bonnes pratiques

Marie-France Bujold - 37e AVENUE

Les professionnels du design sont souvent invités à user d’originalité dans la présentation de leur CV. Jusqu’où aller ?

Une mise en page qui se démarque

Les CV créatifs se déploient dans un éventail de styles. Si certains ajoutent de la couleur ou intègrent des graphiques, voire des photos, d’autres vont plus loin et en font de véritables œuvres d’art. Mais attention ! Le but du CV créatif est avant tout de mettre sa candidature en valeur. Il ne faut donc pas que la forme éclipse le contenu.

La recette du succès ? Trouver un design qui nous représente tout en faisant un lien avec le secteur d’activité dans lequel on évolue. Et, bien sûr, il est toujours préférable d’adapter son CV au poste convoité.

Structurer le contenu

Si le CV créatif offre une forme éclatée, le contenu, lui, doit demeurer bien organisé. Le recruteur doit facilement avoir accès aux informations essentielles, telles que le cheminement scolaire et les expériences professionnelles du candidat. Il est aussi important de diviser le CV en sections et de hiérarchiser le contenu, comme on le ferait dans un CV plus conventionnel.

Et il ne faut pas perdre de vue deux des qualités indispensables de tout bon CV : la clarté et la lisibilité. Bref, si l’originalité peut contribuer à se démarquer, la simplicité est parfois un meilleur allié que la démesure.