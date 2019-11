De grandes voix pour célébrer le nouveau Capitole

Pour célébrer la fin de sa cure de Jouvence de 44 millions de dollars, le Capitole de Québec s’offre la totale : un grand gala animé par Marc Dupré et qui réunira, le 4 décembre, plusieurs grands noms de la chanson qui ont défilé sur sa scène depuis la réouverture de 1992.

Au bout du fil, le propriétaire Jean Pilote affirme avec amusement qu’il n’avait pas vraiment le choix de marquer le coup après deux ans de travaux qui ont changé le visage du bâtiment patrimonial. « Tout le monde me demandait si j’allais pendre la crémaillère... »

À voir l’impressionnante brochette de vedettes qui ont répondu oui à son invitation, la crémaillère sera pendue dignement : Isabelle Boulay, Ludovick Bourgeois, Sylvain Cossette, Claude Dubois, Luce Dufault, Martin Fontaine (en Elvis, bien sûr), 2Frères, Lynda Lemay, Dominic Paquet, Mario Pelchat, Bruno Pelletier, Gino Quilico, Ginette Reno et Guylaine Tanguay.

« On essaye de reproduire la soirée d’ouverture de 1992, dont nous présenterons des images d’archives. Dans les invités, tu en as qui étaient sur le gala de 1992, comme Lynda Lemay, Mario Pelchat, ou qui ont marqué le Capitole depuis », indique M. Pilote.

Prestige et glamour

Ce sera une soirée de prestige. Il faudra débourser 500 $ plus taxes et frais pour s’asseoir à une des tables rondes au parterre, un tarif qui vient avec souper gastronomique, champagne et vin.

Les moins fortunés ont l’option d’aller au balcon, où les places sont offertes à 125 $ ou 225 $, ou d’attendre la diffusion du gala, mis en scène par Jean-François Blais, à TVA, le 15 décembre.

Question d’ajouter une touche de glamour, Jean Pilote veut des vedettes sur le tapis rouge. « On va inviter des artistes qui sont passés au Capitole et qui ne sont pas sur scène, des producteurs qui nous ont été fidèles. Bien entendu, on s’attend d’avoir le maire, la ministre de la Culture et peut-être le premier ministre. »

Il tentera aussi de convaincre Céline Dion, qui n’est pas disponible pour participer au gala, d’enregistrer un message vidéo.

Marc Dupré en terrain familier

Selon Jean Pilote, l’animation revenait d’emblée à Marc Dupré et pas seulement parce qu’il amorcera, deux jours plus tard, une série de concert des fêtes au même endroit.

« Il a été influencé par le Capitole, professionnellement et personnellement. Il avait été découvert à l’émission Les étoiles du Capitole, qui était diffusée à l’époque sur TQS. Par la suite, René Angelil lui avait confié la première partie de Céline Dion au Capitole. Puis, il a rencontré sa femme au Capitole. »

*Les billets pour le gala « L’histoire se poursuit » seront mis en vente le 15 novembre, à 10h. Une prévente destinée aux abonnés de l’infolettre du Capitole est prévue mercredi, à compter de 10h.