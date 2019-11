Denis Dubois à la tête des émissions originales des chaines de Québecor

Denis Dubois a été nommé mardi vice-président aux contenus originaux chez Québecor Contenu.

Il sera responsable de choisir et de développer toutes les émissions originales pour le réseau TVA, les chaînes spécialisées de Québecor et le Club illico, ainsi que pour leurs plateformes numériques respectives. Son entrée en fonction commencera lundi.

«L’impressionnante feuille de route de Denis Dubois nous prouve qu’il est la personne toute désignée pour donner ce nouvel élan afin de supporter l’augmentation des investissements et du volume de projets à venir», a déclaré par communiqué celle qui l’a nommé, France Lauzière, présidente et chef de la direction de Groupe TVA et chef du contenu de Québecor Contenu.

Denis Dubois travaille depuis une trentaine d’années dans l’industrie de la télévision québécoise. Il a notamment contribué au succès des chaines spécialisées de Groupe TVA de 2008 à 2013.

«Je suis heureux de revenir au sein du groupe dans un tout autre rôle, dans un tout nouveau mandat. Dans le contexte des investissements importants annoncés par Québecor Contenu, d’avoir le privilège de retrouver une équipe aussi performante pour y bâtir une vision porteuse pour l’avenir, me rend particulièrement fier. J’accepte avec enthousiasme ces défis exceptionnels qui me sont proposés afin de créer et de développer les meilleurs contenus originaux, d’établir une stratégie pour l’ensemble des plateformes et de chapeauter une équipe talentueuse», a dit Denis Dubois.