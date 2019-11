Des cabanes à chats dans la métropole

Le portrait d’un matou défiguré par le moteur d’une voiture sous le capot de laquelle il était allé quêter un peu de chaleur hantait l’imagination d’Alexe Dupont, une résidente du quartier Rosemont. Avec le retour imminent de la neige et du froid, comment pouvait-elle amoindrir la misère des chats de gouttière de Montréal?

Mercredi dernier, eurêka. «Une amie m’a fait parvenir une vieille publication d’un refuge de Québec qui expliquait comment fabriquer des cabanes à chats calfeutrées», a raconté la jeune femme de 26 ans qui gagne sa vie comme créatrice de contenu pour les médias sociaux.

Elle passe alors la matinée à la recherche de renseignements pour bâtir la cabane nordique de base optimale pour le chat de gouttière québécois, notamment auprès de l’organisme Proanima de Boucherville, et imagine une métropole où celle-ci peuplera les balcons.

Popularité

Lorsque Mme Dupont annonce sur Facebook son intention de créer une communauté virtuelle de gens qui s’entraident pour fabriquer un maximum de cabanes le plus vite possible cet automne, près de 600 sympathisants partagent sa publication.

«Les dons se sont mis à affluer et, trois jours plus tard, dans la ferme de ma famille près de Saint-Hyacinthe où j’ai accès à du foin, nous avons construit dix cabanes, que je vais distribuer», a raconté celle qui habite au deuxième étage et qui ne pourra donc pas elle-même utiliser une des cabanes qu’elle a construites.

Chats au chaud

La communauté virtuelle appelée Chats au chaud utilisera une page Facebook comme lieu d’échange de matériel et de conseils. «J’ai reçu jusqu’à maintenant vingt bacs, cinq dons de grandes feuilles de styromousse, douze dons de nourriture, et six personnes m’ont aidé à construire les premières cabanes», a résumé Mme Dumont.

Elle espère que Chats au chaud permettra à des Québécois de toutes les régions de collaborer entre eux pour échanger du matériel, de la nourriture, et se donner un coup de main. «Je continuerai d’aller chercher des bacs et de la bouffe cette semaine pour construire d’autres abris samedi, mais d’autres gens devront s’y mettre parce que je ne pourrai pas en fabriquer 500 par moi-même!», a-t-elle dit.

Si vous souhaitez vous occuper d’une cabane, vous devez: