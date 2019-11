Deval Patrick change d'idée et imite Michael Bloomberg

Deval Patrick a servi comme gouverneur du Massachusetts de 2007 à 2015. Bien avant la fin de son second mandat on le percevait comme un éventuel candidat à la présidence. On le voyait très bien marcher dans les pas de son ami Barack Obama.

Patrick est un afro-américain qui a grandi dans le « South Side» de Chicago, un quartier dur où Obama a justement œuvré comme organisateur communautaire. Diplômé en droit de Harvard, il deviendra avocat pour le plus vieil organisme de lutte pour la reconnaissance des droits civiques de Noirs, le N.A.A.C.P.. C’est à ce moment qu’il fera la connaissance de Bill Clinton.

Lorsque Clinton devient président, il recrutera Patrick au sein de son administration. Après avoir quitté l’administration, le futur gouverneur se tourne vers le secteur privé. Texaco et Coca-Cola seront ses principaux employeurs.

Déjà Patrick s’était fait remarquer pour avoir claqué la porte de Coca-Cola en 2004. Les médias de l’époque comme le New York Times avancent que le conseiller juridique compose mal avec la manière dont la direction a géré des poursuites contre la compagnie, poursuites liées à de la discrimination raciale.

Patrick Deval est ensuite élu comme gouverneur du Massachusetts en 2006 et entreprend son premier mandat en 2007. Le bilan de ses deux mandats est positif dans l’ensemble. On reconnaît habituellement son intelligence, son pragmatisme et ses talents d’orateur. Les comparaisons avec Obama abondent.

Au plan national, Patrick est méconnu et être un «deuxième Obama» n’est pas forcément l’étiquette qu’il souhaite qu’on lui accole. Peut-il rapidement se démarquer des candidats déjà sur les rangs? Progressiste, mais pragmatique, il considère que le principal motif de l’échec démocrate de 2016 fut le manque d’écoute. On devine que ce sera une des premières cartes qu’il jouera. Empathique, il pourrait être convaincant.

Comme je l’affirmais dans un billet précédent qui traitait d’une potentielle candidature de Michael Bloomberg, l’entrée en scène de Deval démontrerait une fois encore les difficultés rencontrées par les candidats actuels. S’il a de réelles qualités, je ne vois cependant pas comment il peut se démarquer des autres, comment il peut offrir quelque chose qui manquerait aux autres candidats.

Deval peut-il faire mieux que Kamala Harris ou Cory Booker auprès des minorités? Les devance-t-il sur le plan du programme électoral? Dans son cas plus que dans celui de Boomberg, c’est peut-être trop peu, trop tard. Il ne faudrait cependant pas oublier qu’Obama lui-même l’a encouragé à se présenter. Parfois, un coup de pouce du président et de ses anciens conseillers peut permettre de faire un bon bout de chemin.

Les démocrates devront resserrer et réduire les rangs bientôt, sinon ils devront peut être se résoudre à organiser un concours de talent comme le suggère cette caricature de Dana Summers (Tribune Content Agency)