Femmes et jeux vidéo : plus ça change, plus c’est pareil ?

Francis Boucher - 37e AVENUE

Montréal a beau être une plaque tournante du jeu vidéo et multiplier les offres d’emploi dans le domaine, les femmes demeurent plus que sous-représentées dans les studios de la métropole. On fait le point, statistiques à l’appui.

Selon l’International Game Developpers Association (IGDA), un organisme qui représente les développeurs de jeux vidéo, les femmes ne représentent que 22 % des têtes créatrices des Fortnite et autres Assassin’s Creed de ce monde. Autrement dit, près de huit concepteurs sur dix sont des hommes. La gent féminine est également très peu présente dans les équipes de direction.

Les obstacles qui se dressent devant les femmes qui veulent se tailler une place dans ce monde très masculin sont bien documentés. « Les femmes ont du mal à s’identifier à une industrie qui a toutes les allures d’un boy’s club », indique Gabrielle Trépanier-Jobin, professeure en études du jeu vidéo à l’Université du Québec à Montréal. « Le mythe selon lequel les filles ne jouent pas aux jeux vidéo ou ne sont pas de bonnes joueuses est également à placer dans la liste des barrières à l’entrée », ajoute-t-elle.

Miser sur l’éducation

La forteresse n’est toutefois pas imprenable. Des solutions, il y en a. Et ça commence dès l’enfance. « Il faut donner l’accès aux technologies dès le plus jeune âge et durant toute l’éducation des filles », précise Gabrielle Trépanier-Jobin.

Promouvoir les femmes travaillant dans l’industrie donnerait également aux filles des modèles auxquels s’identifier. Gabrielle Trépanier-Jobin cite, entre autres modèles, Kim Bélair (Sweet Baby), Anne Gibeault (Ubisoft) et Sabrina Jacques (Game On).

Les studios ont aussi leur part de responsabilité. Certains ont compris le message et se sont attaqués à la question. C’est un pas dans la bonne direction, « mais plus d’efforts pourraient certainement être faits et de nombreuses autres compagnies pourraient emboîter le pas », insiste la professeure.