Gabriel Nadeau-Dubois favorable à une armée québécoise

Photo d'archives, Agence QMI En plus d’avoir à renouveler leur confiance envers leurs co-porte-parole, Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé, les membres de Québec solidaire, qui seront réunis en congrès à Longueuil, seront appelés à trancher sur l’idée de doter ou non un éventuel Québec indépendant d’une armée. On voit les deux co-porte-paroles lors du 13e congrès du parti, le 3 décembre 2017.