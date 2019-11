«J’essaie de ne pas y penser» - Jean-Gabriel Pageau

Jean-Gabriel Pageau connait un excellent début de saison. Mais entre les oreilles, la concentration est fragile et avec raison.

L’attaquant francophone des Sénateurs d’Ottawa écoule la dernière année de son contrat et il nage dans l’incertitude à savoir s’il fait partie des plans futurs de cette organisation, qui est en pleine reconstruction.

Qui plus est, le produit des Olympiques de Gatineau a récemment fait l’objet de rumeurs de transaction, ce qui pèse lourd sur ses épaules.

«C’est certain que c’est tout le temps dans mes pensées», a-t-il reconnu, mardi, lors d’une entrevue sur les ondes de TVA Sports.

«À la fin, c’est quelque chose que je ne contrôle pas vraiment. J’essaie de ne pas y penser. J’ai entendu plusieurs histoires au sujet de plusieurs joueurs par le passé, à qui c’est arrivé, et (une telle situation) les hante.»

Pageau, qui trônait dans la LNH avec un rendement de +15 avant les matchs de mardi soir, est donc en attente. Mais jusqu’où la patience le mènera-t-il? Peut-il imaginer ne pas avoir d’entente avec les Sénateurs le 1er juillet prochain?

«Je ne peux pas m’aveugler devant toutes les rumeurs. J’en entends parler sur les réseaux sociaux, à la radio et un peu partout dans la région.»

«En ce moment, je porte le chandail des Sénateurs. Je le revêt avec fierté.»

Le joueur de centre droitier admet qu’il est difficile pour lui de ne pas écouter ce qui se dit à son sujet.

«À force d’en entendre parler, tu y penses inconsciemment. Plus ça va se rapprocher, plus on va en parler.»

Si l’entraîneur D.J. Smith ne semblait pas le voir dans sa soupe au camp d’entraînement, il s’est imposé comme centre numéro un de la formation.

«La compétition était forte à la position de centre au camp. Il y a tellement de jeunes qui montent et qui ont du talent», a-t-il raconté.

«Évidemment, je suis quelqu’un de compétitif. C’est certain que je ne veux pas me laisser abattre. J’ai donné mon 100 pour cent et j’ai donné le meilleur de moi-même.»