Kawhi Leonard heureux d’avoir vaincu les Raptors

S’il n’a pas connu son match le plus productif, Kawhi Leonard était bien satisfait de la victoire des Clippers de Los Angeles contre ses anciens coéquipiers des Raptors de Toronto, lundi soir.

Limité à 12 points, Leonard a toutefois amassé neuf mentions d’assistance dans ce gain de 98 à 88 des Clippers. Il a ainsi créé des opportunités pour ses nouveaux collègues pendant que les Raptors se mettaient souvent à deux pour le contrer.

«C’est merveilleux, c’est ce que ça prend dans une équipe pour remporter un championnat. Quand les vedettes ne sont pas à leur mieux ou qu’elles se font doubler, il faut que les autres gars réussissent de bons tirs, comme ils l’ont fait ce soir [lundi]», a commenté Leonard, en entrevue avec le réseau FOX Sports, au terme de la rencontre disputée à Los Angeles.

Lou Williams, qui a remporté le prix du meilleur «sixième homme» de la NBA au cours des deux dernières années, a mené les Clippers avec un total de 21 points.

Fait intéressant concernant Williams: il est également un ancien porte-couleurs des Raptors. L’Américain avait d’ailleurs remporté le premier de ses trois titres de meilleur substitut du circuit dans l’uniforme de la formation torontoise au terme de la saison 2014-2015.

Un nouveau chapitre

Leonard dit avoir apprécié affronter les Raptors, mais n’a pas non plus montré trop d’émotions vis-à-vis l’équipe avec laquelle il a remporté le plus récent championnat de la NBA.

«Nous avons eu un long parcours, l’an dernier, et j’ai connu ces gars-là autant sur le court qu’à l’extérieur. C’était plaisant de jouer contre eux», a-t-il dit.

«J’ai vécu de merveilleux moments là-bas, mais j’ai entamé le chapitre suivant», a ajouté Leonard, cité par le quotidien Los Angeles Times.