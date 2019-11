La crise de colère de Patrick Roy se solde par une amende de 500 $

L’histoire de la virulente colère du grand patron des Remparts de Québec, Patrick Roy, s’est terminée par une amende de 500 $ imposée par la LHJMQ à l’équipe de la Vieille Capitale, mardi.

Selon Le Journal de Québec, la sanction est reliée à une bouteille d’eau lancée sur la glace par un membre du personnel à partir du banc des joueurs et non à l’expulsion de Roy.

Le directeur général et entraîneur-chef des Remparts s’est emporté durant la prolongation du match de dimanche contre les Foreurs de Val-d’Or au Centre Vidéotron. L’ancien gardien de la Ligue nationale a vilipendé l’arbitre Jonathan Trudel après qu’il eut refusé un but à son équipe. L’officiel a chassé de la rencontre son interlocuteur agressif de la partie et Québec a finalement perdu 3 à 2 en fusillade.

Les Remparts accueilleront l’Océanic de Rimouski, jeudi.