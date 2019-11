La présidente de la FMSQ prédit «de la guerre» en cas de loi spéciale

La présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec estime que si le gouvernement de François Legault va de l'avant avec une loi spéciale pour contraindre les médecins spécialistes à accepter son offre, cela mènera à une guerre.

«S'il y a une loi spéciale vendredi, c'est "goodbye". Il n'y a plus de rencontre, il n'y a plus d'amis, il n'y a plus de proposition, plus de solution, il n'y a plus de pertinence, il y a juste de la guerre. Ce n'est pas ça qu'on veut», a lancé Diane Francoeur mardi à l'émission Franchement Dit sur QUB radio.

La docteure a rappelé que les médecins spécialistes ont une entente signée jusqu'en 2023 avec le gouvernement.

«On va utiliser tout le volet juridique, c'est clair et net, et on sait qu'on va gagner. C'est juste que ça va être long», a-t-elle dit au micro de Jonathan Trudeau.

Une entente est-elle possible?

La présidente de la Fédération s'est dite optimiste de trouver un terrain d'entente avec le président du Conseil du trésor, Christian Dubé.

«On a fait une offre responsable. J'avais une réunion avec mes instances hier [lundi]. Quatre-vingt-douze pour cent de mes délégués sont derrière moi, à ce qu'on aille au maximum de ce qu'on a proposé hier [lundi], mais pas plus loin.»

Lundi, la Fédération a décidé d'accepter une diminution des salaires des médecins spécialistes se chiffrant à 400 millions $, alors que le gouvernement souhaite une réduction de 1 milliard $ par année.