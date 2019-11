La richesse ontarienne fait rêver Legault

Le gouvernement de François Legault rêve au jour où le niveau de richesse des Québécois atteindra celui des Ontariens. Mieux encore, celui de l’ensemble des Canadiens, lequel dépasse celui des Ontariens.

À l’heure actuelle, le niveau de vie des Québécois est de 14 % inférieur à celui des Ontariens. Par rapport à l’ensemble des Canadiens, l’écart est de 15,6 %.

Dans le cadre de sa mise à jour économique de la semaine dernière, le ministre des Finances, Éric Girard, a tenu à nous rappeler que le Québec traîne passablement de la patte derrière l’Ontario et le Canada. Et ce, malgré sa solide croissance économique des dernières années, la création de beaucoup d’emplois à temps plein, la réduction considérable du nombre de chômeurs, le boom des investissements non résidentiels... les gros surplus budgétaires du gouvernement québécois.

Dans combien d’années le ministre Éric Girard croit-il possible de rattraper ne serait-ce que le niveau de richesse de l’Ontario ?

Dans 25 ans ! Et cela à la condition que le PIB réel du Québec enregistre une croissance moyenne annuelle de 2,1 % d’ici 2043. C’est très élevé comme croissance économique. À preuve, le PIB réel du Québec a progressé au rythme annuel de 1,4 % au cours de la période allant de 2009 à 2018.

Imaginez-vous le défi que ça représente de faire progresser la croissance économique du Québec à un rythme annuel 50 % plus élevé (2,1 % divisé par 1,4 %) que ce qu’on a connu au cours des 10 dernières années.

L’argentier du gouvernement Legault en est d’ailleurs pleinement conscient : « Ainsi, une performance économique exceptionnelle sera nécessaire pour que le Québec rattrape le niveau de vie de l’Ontario. En effet, des gains de productivité plus importants que ceux observés au cours des dix dernières années seraient nécessaires. »

LE PORTRAIT

Pour hausser notre niveau de vie, ou si vous préférez notre niveau de richesse, il faut augmenter notre niveau de productivité.

Comment on fait cela ? En produisant plus de richesse par emploi. Plus précisément, la productivité équivaut au PIB par emploi, c’est-à-dire au produit intérieur brut (la valeur de la production des biens et services) par emploi occupé.

Selon les statistiques du PIB réel par emploi compilées par le ministère des Finances du Québec, le Québec accusait en 2018 un niveau de productivité inférieur de 14,4 % par rapport à celui de l’Ontario. Cela équivaut à un écart de production de 15 424 $ par emploi (en dollars de 2012).

Pire encore. Face à l’ensemble du pays, notre niveau de productivité au Québec affiche un écart à la baisse de 16,4 %, soit un écart de production de 17 996 $ par emploi (en dollars de 2012).

LE COUP DE BARRE

Le ministre Éric Girard estime que les nouvelles mesures fiscales visant à stimuler les investissements non résidentiels des entreprises vont avoir pour impact de réduire au fil du temps les écarts de productivité avec l’Ontario et l’ensemble des provinces.

La progression du bassin de travailleurs potentiels et l’augmentation du taux d’emploi devraient annoncer des jours meilleurs au chapitre de la productivité des Québécois.

On se le souhaite !