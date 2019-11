La télévision en direct perd encore du terrain

L’écoute télé en différé atteint des sommets inégalés cet automne. Et Occupation Double, Ruptures et District 31 font partie des émissions les plus enregistrées.

Les Québécois regardent de moins en moins la télévision en direct, particulièrement le soir. Selon les données confirmées de Numéris compilées par Cossette Média, 42 % des cotes d’écoute des 20 émissions les plus regardées depuis septembre proviennent des enregistrements. Il s’agit d’une augmentation de 40 % par rapport à l’automne 2018.

« L’écoute en différé est fortement en hausse cette saison sur l’ensemble des grilles horaires des réseaux conventionnels, indique Marie-Christine Simard, vice-présidente, Activations médias, chez Cossette Média. Ce n’est pas une tendance vouée à disparaître. »

Plus d’un téléspectateur sur deux

Sans surprise, les fictions sont plus enregistrées que tout autre type de programmes. Les Netflix et compagnie ayant popularisé un nouveau mode de visionnement, l’écoute en rafale (binge-watching), personne ne s’étonnera d’apprendre qu’un nombre croissant de téléspectateurs préfèrent accumuler quelques épisodes d’une même série pour pouvoir les dévorer les uns après les autres au cours d’un même week-end.

« Les services de télé par contournement ont changé nos habitudes, indique Marie-Christine Simard de Cossette Média. Le téléspectateur veut le contrôle. »

Cette année, quelques séries présentent un taux d’écoute en différé qui dépasse les 50 %. En d’autres termes, ces feuilletons sont plus regardés en différé qu’en direct. C’est notamment le cas de District 31. Chaque soir, 784 000 personnes regardent le drame policier de Luc Dionne à 19 h tapant, tandis que 940 000 se rattrapent quelques minutes, quelques heures ou même quelques jours plus tard. Même chose pour Ruptures (56 %), Une autre histoire (51 %) et Toute la vie (50 %).

Signalons qu’en 2015, les plus hauts taux d’écoute en différé avoisinaient les 30 %.

Tous les genres sont touchés

L’écoute en rattrapage n’affecte plus exclusivement les fictions. Le phénomène frappe dorénavant les émissions de variétés, les quiz, les téléréalités et même les talk-shows. La preuve, en 2015, Tout le monde en parle affichait un pourcentage d’écoute en différé de 14 % à Radio-Canada. En 2019, on parle plutôt de 24 %.

Les autres rendez-vous du dimanche soir sont également touchés. À TVA, 37 % des 1 304 900 téléspectateurs que Révolution rallie chaque semaine proviennent des enregistrements, soit 489 000. Pour Occupation Double Afrique du Sud, ce taux s’élève à 55 %.

« La tendance est encore plus soutenue auprès des plus jeunes », souligne Mme Simard.

Les plus populaires

Voici les 20 émissions qui présentent le taux d’écoute en différé le plus élevé.

1. Occupation Double Afrique du Sud (quotidienne) / 58 %

2. Ruptures / 56 %

3. Occupation Double Afrique du Sud (dimanche) / 55 %

4. District 31 / 55 %

5. Une autre histoire / 51 %

6. Les Invisibles / 50 %

7. Toute la vie / 50 %

8. Alerte Amber / 47 %

9. Infoman / 47 %

10. Le monstre / 47 %

11. Les Honorables / 46 %

12. 5e rang / 45 %

13. Boomerang / 44 %

14. Discussions avec mes parents / 43 %

15. Le bon docteur / 43 %

16. L’Heure Bleue / 42 %

17. L’Échappée / 42 %

18. Un zoo pas comme les autres / 40 %

19. La Dérape / 37 %

20. Révolution / 37 %

Source : Données confirmées de Numéris T2+ (automne 2019 en date du 20 octobre)