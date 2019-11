Alexandre Cusson songe à la chefferie libérale

Alexandre Cusson songe à briguer la chefferie du PLQ et annoncera mardi soir sa démission de la présidence de l’Union des municipalités du Québec (UMQ).

L’ex-ministre libéral Jean-Marc Fournier ne cache pas avoir lui-même sollicité le maire de Drummondville pour qu’il se lance dans la course au leadership.

«Je souhaite qu’il y ait une course, confie-t-il, dans un bref entretien avec notre Bureau parlementaire. Je crois qu’on a vraiment besoin de ça. C’est bien si on peut brasser des idées et si on a différentes visions qui sont présentées car c’est comme ça qu’on peut le mieux se ressourcer».

Avec son expérience de maire et de président de l’UMQ, Alexandre Cusson est «une excellente candidature» et «un atout pour le PLQ», croit Jean-Marc Fournier. «Il n’est pas de Montréal, ce n’est pas un élément à négliger», insiste-t-il.

L’ancien ministre estime que Dominique Anglade, seule candidate officiellement en lice pour le trône libéral, est également une «excellente candidature».

«Pour l’instant, je n’appuie ni l’un ni l’autre, je souhaite qu’il y ait une course», renchérit-il.