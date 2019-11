Le transport public améliore votre santé

Chaque deux ou trois ans paraît une vague de reportages à tendance hypocondriaque ou «germaphobe» au sujet du métro et de l’autobus à Montréal. J’éprouve alors le besoin de rappeler qu’au contraire, l’utilisation du transport public, c’est bon pour la santé.

Des chercheurs associés à la London School of Hygiene & Tropical Medicine ont démontré que les usagers de l’autobus et du métro de la capitale anglaise contractent le rhume ou la grippe nettement MOINS souvent que leurs compatriotes automobilistes.

L’utilisation du métro et de l’autobus renforce le système immunitaire et fournit à plusieurs une dose minimale d’exercice: le fait d’avoir à s’y rendre à pied et de devoir souvent demeurer debout. Un organisme écologiste manitobain, le Green Action Centre, soutient que troquer l’auto contre le transport en commun ferait perdre en moyenne 6,5 lb et diminuerait les risques d’obésité de manière draconienne.

Alarmisme

La semaine dernière, La Presse publiait deux reportages qui avaient de quoi dégoûter de prendre le métro ou l’autobus. Nos transports en commun seraient hautement pathogéniques en raison des microbes proliférant grâce à la grande concentration d’êtres humains par mètre carré pendant l’heure de pointe. Un spécialiste s’est promené dans le métro en prélevant des échantillons. Ce genre d’articles pourrait nous faire oublier les vertus scientifiquement démontrées du transport public pour la santé de ses usagers. Ce serait bien qu’une telle étude soit réalisée à Montréal (n’est-ce pas, M. Schnobb?) afin que les porte-parole de la STM puissent la citer.

En attendant, on peut rappeler les résultats de chercheurs japonais à Osaka, cités il y a trois ans par l’Association américaine du cœur. Par rapport à l’automobiliste, le passager du métro/bus présentait 44% moins d’embonpoint, 27% moins de haute pression et 34% moins de diabète – des résultats tellement spectaculaires que je doute qu’on les constate au Québec... mais sait-on jamais?

Déjà vu

Quiconque lisait les reportages affolants jusqu’au bout se rendait compte que, finalement, la situation montréalaise est loin d’être grave. Certes, la STM pourrait faire laver les poteaux verticaux et les appuis plus souvent... mais la cadence de nettoyage est encore bien pire à Toronto, apprenait-on. Quant au professeur compteur de microbes dans le métro, il n’a pas pu dénicher de bactéries E. coli, malgré les multiples échantillons prélevés. Cela aurait permis un titre accrocheur comme «Traces de matières fécales dans les voitures»!

Si la tendance se maintient, une autre vague de reportages hypocondriaques aura lieu vers 2021 ou 2022.