L'état d'esprit du président: nouvelle stratégie républicaine

La nouvelle stratégie républicaine leur permet de continuer à influencer la perception des électeurs tout en leur évitant de répondre aux questions des journalistes. Le fardeau de la preuve est de plus en plus lourd à porter, mais, pour les républicains, il faudrait aussi déterminer quelles étaient les intentions du président.

Difficile de ne pas être cynique face à la nouvelle ligne de défense républicaine. Depuis le début de l’enquête entourant la procédure de destitution, tous les documents présentés et tous les témoins, même ceux qui ont appuyé l’élection du président, vont dans la même direction. Le président a bel et bien utilisé les sommes d’argent votées par le Congrès pour exercer des pressions sur le président ukrainien.

Non seulement les républicains refusent-ils maintenant de répondre aux questions ou même de lire les transcriptions qu’ils ont demandées en criant au complot, mais ils exigent qu’on fasse la démonstration de ce que le président avait en tête. Aux faits établis, il faut ajouter l’intention.

Cette stratégie est pratique et on ne parviendra probablement pas à prouver ce que le président avait en tête, mais elle présente malgré tout des faiblesses. Selon ce qu’on lit et entend depuis le départ, il était clair que Donald Trump effectuait du chantage. L’intention aurait donc été claire pour tout le monde, sauf pour le président.

Si nous étions devant un tribunal, l’administration actuelle serait au pied du mur et l'on pourrait s’attendre à une peine sévère. Au risque de me répéter, il ne faut jamais oublier que la procédure de destitution est un processus politique. On s’intéresse ici autant à la perception des électeurs qu’aux preuves présentées devant la Chambre des représentants.

Malgré un argumentaire faible, les républicains savent que, si le Sénat doit éventuellement se prononcer sur la destitution, le leader Mitch McConnell a déjà affirmé que la majorité républicaine soutiendrait le président.

La fin de l’année 2019 approche à grands pas et démocrates comme républicains fourbissent leurs armes pour la campagne 2020. L’ombre de l’élection plane sur les stratégies des deux camps. Les démocrates suivent scrupuleusement les règles et exploitent le dossier en espérant que les indécis ou les républicains déçus aient atteint la limite du supportable et votent pour se défaire de l’actuel président. Les républicains continuent pour leur part à entretenir l'idée d’un président victime du «deep state» qui serait plus maladroit que malhonnête.

La logique républicaine présentée dans un mémo de 18 pages est accessible ici.