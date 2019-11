L’île au Ruau vendue 3,95 M$

À vendre depuis plusieurs années, l’île au Ruau, située à 40 kilomètres en aval de Québec, vient de trouver preneur pour un peu moins de 4 millions de dollars.

L’île a été achetée au coût de 3 950 000 $ par une compagnie dirigée par le richissime patron de l’empire montréalais Gildan, Glenn J. Chamandy. Ce dernier est président et chef de la direction de cet empire des t-shirts et des bas.

La compagnie à numéro de l’homme d’affaires est enregistrée sous un club de chasse privé. Le site est effectivement réputé pour être un véritable paradis de la chasse. La vocation serait donc préservée.

Moins d’une semaine

Le transfert de propriété a été signé officiellement entre les parties le 8 novembre. Les droits de mutation ont été fixés à 57 723,50 $. L’endroit appartenait à la succession de la famille du financier montréalais William O’Brien.

Le promoteur immobilier Sébastien Lebœuf avait acquis l’île au coût de 4 millions de dollars en 2011. À la suite d’un litige, la famille O’Brien avait repris l’endroit en 2015.

L’île privée, au cœur d’une saga juridique, a ensuite été remise en vente pour la somme de 5 M$. Le domaine est long de 5 km et large de 500 m.

L’endroit est à seulement «quelques minutes du mont Sainte-Anne et du casino de Charlevoix en hélicoptère», un produit «absolument unique», disait-on dans la fiche de vente. On y trouve une maison centenaire pouvant héberger 18 personnes et une piste d’atterrissage.

Photo courtoisie

Acheteur québécois

Après l’avoir achetée en 1962, William O’Brien en a fait l’hôte d’un club sélect de chasseurs fortunés, pouvait-on lire sur son site web.

Le groupe avait mentionné par le passé qu’il espérait trouver un acheteur québécois. Des investisseurs chinois semblaient alors intéressés par le territoire.

La présence de gibier, chevreuils et oies, permettrait aisément le développement d’une pourvoirie, avait avancé le courtier immobilier.

«Il ne peut y avoir de terrain de golf ici ni de Holiday Inn. C’est une île de chasse et on espère que ça va l’être pour toujours», avait déjà précisé la famille O’Brien.

La maison principale y a été construite pour George Mellis Douglas, le médecin qui a soigné au XIXe siècle les immigrants en quarantaine à la Grosse Île.

Quelques informations sur l’île

♦ À 40 kilomètres en aval de Québec

♦ Voisine de l’île d’Orléans

♦ Prix d’achat en 2019 : 3 950 000 $

♦ Prix d’achat en 2011 : 4 000 000 $

♦ Longue de 5 km et large de 500 m

♦ Nouveau propriétaire : Glenn J. Chamandy