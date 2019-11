Martin Perizzolo présente «Vieux garçon», son deuxième spectacle solo

À peine deux ans après avoir dévoilé son premier spectacle solo «Nous», Martin Perizzolo a une nouvelle proposition humoristique à offrir sur scène.

Il revient donc avec «Vieux garçon» dans lequel il souhaite faire rire les couples, les célibataires et... les célibataires en couple.

Pour ce deuxième «one-man show», dont le titre est le même que son balado où il reçoit des invités connus afin de parler des relations amoureuses, Martin Perizzolo a décidé se moquer de lui. «Il n’est jamais facile de se regarder, mais quand on est humoriste, on réalise que tous nos travers sont les pistes les plus intéressantes et les plus payantes pour le rire et que le rire est la façon la plus solide de se réconcilier avec soi-même», détaille-t-il dans un communiqué.

La grande majorité des billets pour les spectacles qu'il compter donner jusqu'en avril prochain sont déjà en vente. L'artiste prendra notamment le micro au Bordel, à Montréal, le 2 décembre.

Pour toutes les infos: perizz.com