Mathieu Germain veut effacer les doutes

Le boxeur québécois Mathieu Germain sautera de nouveau dans le ring le 7 décembre prochain au Centre Bell, deux mois et demi après s’être fait passer le K.-O. par le Mexicain Uriel Perez au Casino de Montréal.

C’était la première défaite du pugiliste de 30 ans chez les professionnels. Il compte la mettre derrière lui le plus rapidement possible.

«Quand on a un accident d'auto, parfois on dit qu'il faut rembarquer le plus rapidement possible dans une auto pour ne pas avoir peur, et moi je suis comme ça, a-t-il expliqué. Je veux me battre le plus rapidement possible. Pour ne pas avoir de craintes.»

Généralement louangé par le public avant ce revers, «G-Time» a soudainement fait face à des critiques. «La boxe est un sport ingrat», a-t-il avoué, mais tout ça ne le motive que davantage.

«Je veux prouver, le 7, que je suis très loin d'être un boxeur fini», a-t-il indiqué.

En attendant, il recharge ses batteries auprès de sa famille, d’autant plus que sa conjointe vient de donner naissance à son troisième enfant.

«Les boxeurs disent qu'ils sont prêts à mourir dans le ring. Moi, je peux dire très honnêtement que je ne suis pas prêt à mourir dans le ring. [...] Ma raison première de vivre, c'est mes enfants», a-t-il avoué.