Montréal: déjà un premier chargement de neige

MONTRÉAL – Une première opération de chargement de neige aura lieu mercredi matin à Montréal, pour ramasser la neige qui s’accumule depuis lundi soir.

Dès 19h mardi soir, la neige sera ramassée dans certaines artères, selon l'application Info-Neige.

«On annonce du froid aussi et on ne voulait pas que ça fasse des bancs de neige solide», a indiqué la mairesse de Montréal mardi avant-midi, en marge de l’inauguration d’un centre de tri des matières recyclables.

Même si les contrats de déneigement commencent habituellement le 15 novembre, les opérateurs seront à pied d’œuvre, a assuré Valérie Plante.

D’ici là, elle en appelle à la patience des Montréalais et invite à la prudence sur les routes, notamment à l’égard des piétons.

Depuis lundi soir, environ 20 cm de neige sont tombés sur Montréal. «C’est la première fois en 36 ans qu’on a une bordée de neige si hâtive», a fait remarquer Mme Plante.

«Évidemment, les équipes vont couvrir en général les artères principales, les entrées de métro, le centre-ville; mais personne n’est laissé pour compte. C’est sûr que les gens doivent avoir un peu de patience, c’est normal», a dit Mme Plante, à propos du déblaiement.

Les 166 M$ qui seront consacrés au déneigement en 2019-2020 représentent une hausse d’à peine 2% par rapport à 2018-2019.

«Cette année on a dépensé beaucoup plus d’argent pour tout ce qui va toucher l’épandage parce qu’on veut que les trottoirs soient sécuritaires. On a acheté de nouvelles chenillettes», a mentionné la mairesse.

La question de la main-d’œuvre pose aussi un défi, selon elle. «Parfois, on se retrouve dans des conditions où les nouveaux employés ne vont pas avoir envie non plus de travailler de nuit ou la fin de semaine – et je ne porte pas un jugement de valeur – mais c’est une réalité avec laquelle on doit composer.»