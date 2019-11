Nathalie Simard : le temps a fait son oeuvre

Comblée de bonheur de retrouver le public avec sa tournée «L’amour a pris son temps», Nathalie Simard a fait le plein d’affection à la Cinquième Salle de la Place des Arts, où elle se produisait lundi, devant un public emballé.

À 50 ans, après des années douloureuses suite aux drames qu’elle a jadis surmontés, la chanteuse dit avoir fait le cheminement nécessaire pour apprécier pleinement ce qu’elle vit aujourd’hui.

«Il y avait une évolution nécessaire dans tout ça. Il faut laisser le temps au temps. Il faut prendre le temps de se reconstruire, de se rebâtir, de reprendre nos aplombs. J’ai réalisé que c’est vraiment une passion et que c’est vraiment ce que je peux faire. Maintenant, on peut juste espérer que le public soit au rendez-vous et, pour l’instant, il l’est! C’est un beau cadeau!», a dépeint Nathalie, croisée à la première d’«Illumi-Féérie de lumières», à Laval, mardi.