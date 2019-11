Nouveau centre de tri des matières recyclables à Lachine

Le nouveau Centre de tri des matières recyclables François-Lenoir, situé à Lachine, permettra de traiter 100 000 tonnes de matières recyclables par an, soit 58 % des matières recyclables de Montréal.

Le centre, qui a été inauguré mardi, est «le plus moderne et le plus avancé d’un point de vue technologique au Québec», a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Les matières recyclables proviendront du secteur ouest de l’agglomération de Montréal, permettant ainsi d’alléger la charge du Complexe environnemental Saint-Michel situé à l’est.

De plus, les objets récupérés feront moins de route pour se rendre du bac de recyclage au centre de tri, réduisant ainsi les gaz à effet de serre produits.

Depuis la fin octobre 2019, lorsque ses opérations ont débuté, le nouveau centre de tri des matières recyclables a reçu environ 1000 tonnes de matières recyclables.

Environ la moitié des matières reçues sont du papier journal et mixte.

La conception et la construction du centre, ainsi que l’achat du terrain ont coûté plus de 47 millions $. Son exploitation pendant cinq ans coûtera 3,5 millions $.